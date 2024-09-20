Жителей Киева призывают не выходить на улицу: власти сообщили, что произошло

В Киевской области фиксируют пожары.
По состоянию на утро 20 сентября в Киеве фиксируется ухудшение состояния воздуха. Киевлянам рекомендуют воздержаться от проветривания помещения и ограничить продолжительное пребывание на улице.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", — говорится в сообщении.
В КГГА вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха называют пожары в экосистеме Киевской области. В частности, возгорание фиксируют в Вышгородском районе.
К улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуем:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Напомним, жители некоторых районов Киева жалуются на растение – якорь стелющийся, плодоносящий колючками. Маленькие и колючие плоды легко разносятся ветром. Они травмируют ноги прохожих в легкой обуви, лапы домашних животных и велосипедные шины.
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