РФ атакувала Київщину "Шахедами": подробиці від влади

У військовій адміністрації повідомили про збиті ворожі цілі.

Російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками у ніч проти 20 вересня.

Про це повідомила Київська ОВА.

Під час атаки ударними дронами на Київщині працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

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"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", – зазначили в ОВА.

Водночас у двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей загорівся трав'яний настил. Пожежі вже ліквідовані.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків російської атаки.

Нагадаємо, в ніч проти 20 вересня Україну атакували ворожі дрони. Вибухи лунали у західних, північних, східних та південних областях.

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