РФ атакувала Київщину "Шахедами": подробиці від влади

У військовій адміністрації повідомили про збиті ворожі цілі.
Російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками у ніч проти 20 вересня.
Про це повідомила Київська ОВА.
Під час атаки ударними дронами на Київщині працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", – зазначили в ОВА.
Водночас у двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей загорівся трав'яний настил. Пожежі вже ліквідовані.
Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків російської атаки.
Нагадаємо, в ніч проти 20 вересня Україну атакували ворожі дрони. Вибухи лунали у західних, північних, східних та південних областях.
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