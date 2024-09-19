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На Київщині поїзд розчавив 19-річного хлопця

На Київщині поїзд розчавив 19-річного хлопця

На місці події / Фото: ГУ Національної поліції в Київській області

Поліція з'ясовує всі причини та обставини трагедії.

На Київщині потяг на смерть збив 19-річного хлопця. Трагедія трапилася на залізничному переїзді у Вишневому Бучанського району. 

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, юнак переходив залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, коли його збив потяг.

"Поліцейські Бучанського районного управління попередньо встановили, що загиблий – 19-річний громадянин – переходив залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора", – йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм місцевий мешканець загинув на місці.

Нагадаємо, на Одещині на перегоні між станціями "Мардарівка" і "Чубівка" на 15-річну дівчину наїхав вантажний поїзд.

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