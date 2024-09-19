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Поранені на війні кияни отримають виплату від міста: відома сума

Поранені на війні кияни отримають виплату від міста: відома сума

Київ / Фото: Unsplash

Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення на фронті, одноразову допомогу.

Київрада на засіданні 19 вересня має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам у розмірі 45 тис. грн.

Такий анонс зробив мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова вказав, що Київрада має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам.

"Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення, захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн. Я вважаю, це важливе рішення і, переконаний, всі депутати його підтримають", – написав Кличко у Мережі.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Кличко повідомив, що мобілізовані кияни отримають заохочення у розмірі 30 тис. грн.

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