Поранені на війні кияни отримають виплату від міста: відома сума

Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення на фронті, одноразову допомогу.
Київрада на засіданні 19 вересня має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам у розмірі 45 тис. грн.
Такий анонс зробив мер Києва Віталій Кличко.
Міський голова вказав, що Київрада має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам.
"Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення, захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн. Я вважаю, це важливе рішення і, переконаний, всі депутати його підтримають", – написав Кличко у Мережі.
Нагадаємо, у грудні 2023 року Кличко повідомив, що мобілізовані кияни отримають заохочення у розмірі 30 тис. грн.
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