У Києві молодики побили працівника АЗС: деталі інциденту і що з нападниками зараз

Постарждалий отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. А зловмисникам тепер загрожує до семи років за ґратами.

Правоохоронці повідомили про підозру двом молодикам, які минулими вихідними напали на працівника АЗС у Подільському районі Києва.

Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався, коли зловмисники віком 21 та 24 років прийшли вночі до магазину АЗС та вимагали у співробітниці продати їм алкоголь. Коли жінка відмовила, чоловіки вийшли на вулицю та під час раптового конфлікту напали на іншого співробітника станції.

Фігуранти почали бити чоловіка ногами, вдарили металевою палицею, через що постраждалий втратив рівновагу та впав на землю. У цей момент із кишені автозаправника випав його мобільний телефон, який зловмисники розбили ногою та кинули в потерпілого. Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Правоохоронці оперативно розшукали нападників та доправили їх до управління поліції. Порушниками виявились двоє місцевих мешканців віком 21 та 24 років. Фігурантам повідомили про підозри у скоєнні злочину – "порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб, із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для завдавання тілесних ушкоджень".

Тепер зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення.

Поліція оголосила підозри нападникам на працівника АЗС у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Поліція оголосила підозри нападникам на працівника АЗС у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Поліція оголосила підозри нападникам на працівника АЗС у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, 18 вересня на АЗС у Святошинському районі Києва житель столиці застрелив чоловіка. Стрільця затримали.

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