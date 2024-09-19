СБУ оголосила підозру клірику монастиря УПЦ МП в Києві: що він накоїв (фото)

Під час обшуків у приміщеннях монастиря правоохоронці виявили докази злочинних дій клірика.

СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ Московського патріархату, який виправдовував війну Росії проти України.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Працівники спецслужби задокументувала інформаційно-підривну діяльність ще одного представника УПЦ МП, який діяв на користь Росії. Це архімандрит одного із чоловічих монастирів у Києві.

Також читайте Загадкова смерть перевіряючої у монастирі на Тернопільщині: що сталось

За даними слідства, чоловік у соцмережах виправдовував російську війну проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в державі.

Під час обшуків за місцем перебування клірика у приміщеннях монастиря УПЦ МП правоохоронці виявили докази його злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Покарання за такий злочин – п’ять років ув’язнення з конфіскацією майна.

Клірик київського монастиря УПЦ МП / Фото: СБУ

Клірик київського монастиря УПЦ МП / Фото: СБУ

Нагадаємо, 18 вересня ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляли, що співробітники СБУ проводять обшуки на території Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.

Читайте також: