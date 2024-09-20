Жителів Києва закликають не виходити на вулицю: влада повідомила, що сталося 

Станом на ранок 20 вересня у Києві фіксують погіршення стану повітря. Киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - йдеться у повідомленні.

У КМДА, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря називають пожежі в екосистемі Київської області. Зокрема, займання фіксують у Вишгородському районі.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, мешканці деяких районів Києва скаржаться на рослину – якірець сланкий, яка плодоносить колючками. Маленькі та колючі плоди легко розносяться вітром. Вони травмують ноги перехожих у легкому взутті, лапи домашніх тварин та шини велосипедів.

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