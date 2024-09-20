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У Києві погіршилось повітря: місто затягло димом, важко дихати (фото, відео)

У Києві погіршилось повітря: місто затягло димом, важко дихати (фото, відео)

Стан повітря в Києві 20 вересня / Колаж: ТСН.ua

Столиця вранці опинилась на третьому місці серед усіх міст світу із найзабрудненішим повітрям.

У Києві погіршився стан повітря 20 вересня. Містяни зняли на фото і відео, як столицю затягло густим димом.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua та телеграм-канали.

Як заявили раніше в КМДА, в Києві зафіксоване підвищення концентрації зважених часток (пилу). Можлива причина тимчасового погіршення стану повітря – пожежі в екосистемі Київської області. Зокрема, займання фіксують у Вишгородському районі.

Жителі столиці скаржаться на головний біль через те, що їм буквально нічим дихати. Повідомляють про гидкий запах повітря.

Київ затягло димом / Скриншот з відео / ©
Київ затягло димом / Скриншот з відео
Київ затягло димом / Фото: ТСН.ua / ©
Київ затягло димом / Фото: ТСН.ua

Київ затягло димом, людям важко дихати

Київ затягло димом, людям важко дихати

За даними сервісу IQair, вранці Київ опинився на третьому місці серед міст із найзабрудненішим повітрям. Так, рівень забруднення повітря у перевищує гранично допустимий у 12,5 раза. Українську столицю випереджають тільки Багдад та Каїр.

Рівень забруднення повітря в Києві 20 вересня / Інфографіка: IQair / ©
Рівень забруднення повітря в Києві 20 вересня / Інфографіка: IQair
Рівень забруднення повітря в Києві та інших містах України / Інфографіка: IQair / ©
Рівень забруднення повітря в Києві та інших містах України / Інфографіка: IQair

До слова, у Києві 17 вересня було зафіксовано новий температурний рекорд. Так температура повітря опустилася до +16,7 градуса.

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