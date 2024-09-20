У Києві погіршилось повітря: місто затягло димом, важко дихати (фото, відео)

У Києві погіршився стан повітря 20 вересня. Містяни зняли на фото і відео, як столицю затягло густим димом.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua та телеграм-канали.

Як заявили раніше в КМДА, в Києві зафіксоване підвищення концентрації зважених часток (пилу). Можлива причина тимчасового погіршення стану повітря – пожежі в екосистемі Київської області. Зокрема, займання фіксують у Вишгородському районі.

Жителі столиці скаржаться на головний біль через те, що їм буквально нічим дихати. Повідомляють про гидкий запах повітря.

Київ затягло димом / Скриншот з відео

Київ затягло димом / Фото: ТСН.ua

Київ затягло димом, людям важко дихати

За даними сервісу IQair, вранці Київ опинився на третьому місці серед міст із найзабрудненішим повітрям. Так, рівень забруднення повітря у перевищує гранично допустимий у 12,5 раза. Українську столицю випереджають тільки Багдад та Каїр.

Рівень забруднення повітря в Києві 20 вересня / Інфографіка: IQair

Рівень забруднення повітря в Києві та інших містах України / Інфографіка: IQair

До слова, у Києві 17 вересня було зафіксовано новий температурний рекорд. Так температура повітря опустилася до +16,7 градуса.

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