Ракетный удар по Киеву: есть пострадавшие

В Киеве во время массированного ракетного удара 29 декабря сработало ПВО, но в результате падения обломков сбитых ракет пострадали.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Сначала он информировал о пяти пострадавших в столице: в Подольском, Святошинском и Шевченковском районах. Впоследствии мэр уточнил, что количество травмированных выросло.

"Сейчас семь госпитализированных в столице. Пятеро из них — в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова", — сообщил Кличко.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО.

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