Ракетный удар по Киеву: есть пострадавшие

Пострадавшие находятся в нескольких районах города.
В Киеве во время массированного ракетного удара 29 декабря сработало ПВО, но в результате падения обломков сбитых ракет пострадали.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Сначала он информировал о пяти пострадавших в столице: в Подольском, Святошинском и Шевченковском районах. Впоследствии мэр уточнил, что количество травмированных выросло.
"Сейчас семь госпитализированных в столице. Пятеро из них — в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова", — сообщил Кличко.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО.
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