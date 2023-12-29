Ракетний удар по Києву: є постраждалі

Потерпілі є у кількох районах міста.
У Києві під час масованого ракетного удару 29 грудня спрацювала ППО, але внаслідок падіння уламків збитих ракет є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Спочатку він інформував про п'ятьох потерпілих у столиці: у Подільському, Святошинському та Шевченківському районах. Згодом мер уточнив, що кількість травмованих зросла.
"Наразі сім госпіталізованих у столиці. П'ятеро із них- у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику", - повідомив Кличко.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО.
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