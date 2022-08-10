Работа в Киеве: где больше вакансий и сколько готовы платить

Киев — лидер по темпам возобновления рынка труда во время полномасштабной войны в Украине. Все больше компаний начинает возвращаться к подбору персонала.

На данный момент лидером среди количества размещенных вакансий в столице является сфера продаж, причем их количество растет. Вторыми по востребованности являются специалисты из сферы IТ, интернет и телеком.

Об этом сообщает сайт по поиску работы grc.ua.

Специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR стабильно занимают третье место по количеству открытых вакансий в Киеве. Возросла потребность в специалистах из сферы финансов. Несколько возросло количество вакансий для студентов и людей, которые только начинают свой карьерный путь.

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Средняя предлагаемая заработная плата в августе в Киеве 28 700 грн, что несколько ниже, чем в прошлом месяце, однако все равно выше, чем в целом по Украине.

Наибольшую среднюю заработную плату предлагают в IТ сфере – 186 000 грн, во многих вакансиях заработная плата указывается в валюте, поэтому не так подвергается колебаниям. Специалистам из сферы консультирования в Киеве готовы платить в среднем 54 600 грн, а из сферы маркетинга, рекламы и PR – 33 000 грн. Кандидатам в сфере бухгалтерии, управленческого учета и финансов предприятий готовы платить в среднем 26 000 грн, а в сфере транспорта и логистики – 25 300 грн. Наименьшую оплату предлагают для студентов – 12 800 грн.

Напомним, несмотря на то, что спрос на аренду квартир в Киеве возобновился на 90% довоенного времени, объявлений на сайтах по поиску недвижимости много, а цены невысокие. Стоимость аренды стартует от 3 тысяч гривен за однокомнатные квартиры.

Сколько денег безработные получают от государства и есть ли работа для украинцев? Юлия Жовтяк в ТСН

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