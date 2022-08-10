В Буче мародеры украли из ломбардов 800 тысяч грн во время боевых действий (фото)

В Буче на Киевщине мародеры украли около 800 тысяч гривен из ломбардов во время активных боевых действий. У них провели обыски.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"30-летняя блондинка и ее 45-летний приспешник воспользовались тем, что во время вражеских обстрелов витрины заведений были разбиты, проникли внутрь и забрали ценную технику, наличные деньги и драгоценности", — отметил он.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Напомним, с утра 10 августа жители Киевской области пишут в Сети о том, что слышат взрывы. В полиции сообщили, что произошло.

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