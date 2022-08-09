Арестованный ТРЦ "Ocean Plaza", принадлежащий россиянам, перешел в управление АРМА

Арестованы корпоративные права обществ более чем на 350 миллионов гривен, среди которых один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы – "Ocean Plaza", переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Среди его конечных бенефициарных владельцев – граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора", — отметил генпрокурор.

По данным следствия, денежные средства, полученные от деятельности ТРЦ, перечислялись из цепи финансовых операций в адрес граждан России.

"Последние в дальнейшем использовали их, в частности, для финансирования производства и поставок боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора", — добавил Костин.

Напомним, в Киеве остановил работу ТРЦ "Ocean Plaza".

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