Робота в Києві: де найбільше вакансій та скільки готові платити

Київ є лідером за темпами відновлення ринку праці під час повномасштабної війни в Україні. Все більше компаній починає повертатися до підбору персоналу.

Наразі лідером серед кількості розміщених вакансій в столиці є сфера продажу, причому їх кількість зростає. Другими за затребуваністю є спеціалісти зі сфери ІТ, інтернет та телеком.

Про це повідомляє сайт з пошуку роботи grc.ua.

Фахівці зі сфери маркетингу, реклами та PR стабільно посідають третю сходинку за кількістю відкритих вакансій в Києві. Зросла потреба в фахівцях зі сфери фінансів. Дещо зросла кількість вакансій для студентів та людей, які тільки починають свій кар’єрний шлях.

Також читайте У Києві просять змінити тривалість комендантської години

Середня пропонована заробітна плата в серпні у Києві 28 700 грн, що дещо нижче ніж минулого місяця проте все одно вища, ніж загалом по Україні.

Найбільшу середню заробітну плату пропонують в ІТ сфері – 186 000 грн, в багатьох вакансіях заробітна плата вказується в валюті, тому не так піддається коливанням. Фахівцям зі сфери консультування в Києві готові платити в середньому 54 600 грн, а зі сфери маркетингу, реклами та PR – 33 000 грн. Кандидатам у сфері бухгалтерії, управлінського обліку та фінансів підприємств готові платити в середньому 26 000 грн, а в сфері транспорту та логістики – 25 300 грн. Найменшу оплату пропонують для студентів – 12 800 грн.

Нагадаємо, попри те, що попит на оренду квартир у Києві відновився на 90% від довоєнного часу, оголошень на сайтах з пошуку нерухомості багато, а ціни невисокі. Вартість оренди наразі стартує від 3 тисяч гривень за однокімнатні квартири.

Скільки грошей безробітні отримують від держави та чи є робота для українців. Юлія Жовтяк у ТСН

Читайте також: