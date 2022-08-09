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В Киеве просят изменить продолжительность комендантского часа

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В Киеве просят изменить продолжительность комендантского часа

Киевляне просят сократить комендантский час, чтобы дольше ездил общественный транспорт.

В Киеве местные жители просят сократить продолжительность комендантского часа на два часа.

Cоответсвующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

"В связи с тем, что прекращение движения транспорта в 21-30 объясняют комендантским часом, который начинается в 23-00, предлагаю уменьшить комендантский час, а именно, чтобы он начинался с 1-00 ночи", — говорится в тексте обращения.

Напомним, в Киеве временно отменили оплату за парковку авто на муниципальных площадках.

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