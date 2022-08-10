"Да валите там всех": СБУ обнародовала запись, как военный РФ приказал расстрелять гражданских на Киевщине (аудио)

СБУ собрала полную доказательную базу этого на этого оккупанта и уже сообщила ему о подозрении.

Служба безопасности Украины опубликовала запись разговора военного РФ, который отдал приказ о расстреле мирных жителей во время оккупации Броварского района Киевщины.

Так, старший лейтенант ВС РФ Антон Струев с позывным "Беркутом" отдавал приказы о расстреле мирных жителей.

В перехваченном телефонном разговоре Струев отдает подчиненному этот преступный приказ: "Да валите там всех, на**й! Есть гражданские – на**й в расход, су*а, всех!".

Также сообщается, что в селах Мокрец и Заворичи оккупант лично брал в плен мирных жителей и жестоко допрашивал их.

"Установлено, что утром 22 марта 2022 года Струев приказал стрелять в случайно оказавшегося рядом гражданского жителя. Оккупанты оставили мужчину умирать. После тяжелого ранения тот выжил. Он узнал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде", — говорится в сообщении.

Старший лейтенант ВС РФ Антон Струев подозревается по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в Харькове разоблачили российского "крота" в управлении СБУ.

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