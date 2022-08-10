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В Киеве на Троещине вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке (видео)

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В Киеве на Троещине вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке (видео)

Скриншот с видео

Причина пожара пока неизвестна.

В Киеве на Троещине утром 10 августа загорелась как минимум одна квартира на втором этаже жилой многоэтажки. Дым окутал весь район.

Видео масштабного пожара на улице Радунской выложили очевидцы в Сети.

Сообщается, что на место происшествия прибыли спасатели, полицейские и медики. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Напомним, в Броварах Киевской области мужчина пытался разобрать гранату в многоквартирном доме, в результате чего произошел взрыв. Он выдернул чеку, а вставить не смог.

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