Проезд в маршрутках Киева может подорожать до 15 гривен

Проезд в маршрутках Киева может подорожать до 15 гривен

Если горючее будут продавать по 60-70 гривен за литр, то киевские маршрутщики повысят оплату проезда.

Сейчас они загружены на 30% из-за отсутствия топлива.

Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, пишет УНН.

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По его словам, если стоимость горючего вырастет до 60 или 70 гривен, то частные перевозчики поднимут стоимость проезда до 15 гривен ближе к июню.

Глава ассоциации заявил, что киевские маршрутки выезжают на 30% из-за отсутствия горючего и пассажиропотока.

Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

В настоящее время идет работа над узлами перегрузки на железной дороге и нестандартными логистическими маршрутами через порты Черного моря, Балтики и Адриатики. Логистика поставки топлива изменилась.

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