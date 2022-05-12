Шквальный ветер повалил деревья и оставил без света людей в трех районах: в Киеве непогода наделала бед

В Киеве бурлила непогода: мощный ветер повалил деревья, а также оставил без света жителей Оболонского, Подольского и Святошинского районов столицы.

В частности, спасатели выезжали на вызовы на Андреевском спуске, на улице Шелковичной и Кудрявском спуске, где были повалены деревья. Сейчас выехали на уборку поваленного дерева на улицу Ялтинскую, что в Дарницком районе.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Кроме того, по предварительным данным, отломана часть ствола липы Петра Могилы. Специалисты КО "Киевзеленстрой", совместно с арбористом, обследуют памятник природы и предоставят подробную информацию о повреждениях", — говорится в сообщении.

Также из-за шквального ветра у жителей трех районов столицы из-за непогоды может отсутствовать свет. Речь идет об Оболонском, Подольском и Святошинском районах. В настоящее время специалисты резервно заживили большинство клиентов.

"Из-за непогоды — дождя и шквального ветра — отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. По сообщению компании-электропоставщика, в 20:45 удалось резервно заживить большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными ", – отметили в КГГА.

Напомним, в Киевской области возле села Мартусовка видели смерч, а также жалуются на перебои со светом и Интернетом.

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