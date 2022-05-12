"Минская" не станет "Варшавской": стало известно, какие проблемы возникли с переименованием станций метро в Киеве

В Киеве намерены переименовать несколько станций метро. Для этого столичный метрополитен создал открытую гугл-форму, в которой свой выбор уже сделали 170 тысяч человек. Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Так, станция "Героев Днепра" может стать "Героев Украины", "Минская" — "Варшавской", "Берестейская" — "Бучанской", а "Площадь Льва Толстого" — "имени Василия Стуса".

Об этом 12 мая говорится в "Завтраке с 1+1".

Отмечается, что в этом случае действуют все три фактора: дерусификация, электронное народное голосование и патриотические названия. Однако в действительности не все так однозначно. К изменениям топонимов должны подходить эксперты, потому что названия станций метро должны быть тесно связаны с названиями улиц и объектов поблизости.

Так, ярким примером является станция метро "Минская", где вблизи стоит Минский массив. Её собираются переименовать в "Варшавскую", однако, оказывается, что в Киеве есть и Варшавский массив, но расположен он в 6 километрах от этой станции метро.

Кроме того, голосование проходило через открытую гугл-форму, где никак нельзя верифицировать человека, отдавшего свой голос. Поэтому это было международное голосование, в котором могли участвовать люди со всего мира.

Руководитель "Совета по урбанистике Киева" Виталий Селик подчеркивает, что станции метро в городе – это важнейшие объекты. Они позволяют людям ориентироваться, понимать, куда ехать, и даже вдохновляют и дают названия целым районам.

"Для того чтобы их (станции метро — ред.) назвать, нужно привлекать широкий круг экспертов. Не только киевоведов или историков, но и юристов, филологов, возможно, даже поэтов и художников. Если решений будет два или три — только в таком случае следует подавать на голосование горожан", — говорит Селик.

Урбанист подчеркивает, что согласно действующему положению, станцию метро можно называть именем человека только если рядом есть географический объект. Как в случае со станцией метро "Площадь Льва Толстого" — там рядом есть и сама площадь. Поэтому в случае переименования станции метро придется переименовывать и саму площадь.

"В настоящее время экспертный круг уже ведет дискуссию и с депутатами, которые будут непосредственно голосовать, и с членами комиссии по переименованию, чтобы начался экспертный процесс и можно было подойти к каждому названию станции отдельно", — отметил Селик.

По его словам, вероятнее всего, что названия станций будут другими. А если депутаты и проголосуют, то уже через 2-3 года их придется менять и "приводить в порядок".

Напомним, ранее администрация метрополитена предлагала общественности заполнить специальный опросник под названием "Дерусификация Киевского метро". В нем приводилась краткая справка, почему старые названия станций следует изменить.

Как меняют названия станций в метро Киева

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