Проїзд у маршрутках Києва може здорожчати до 15 гривень

Проїзд у маршрутках Києва може здорожчати до 15 гривень

Якщо пальне продаватимуть по 60-70 гривень за літр, то київські маршрутники підвищать оплату проїзду.

Наразі вони завантажені на 30% через відсутність палива.

Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, пише УНН.

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З його слів, якщо вартість пального зросте до 60 чи 70 гривень, то приватні перевізники піднімуть вартість проїзду до 15 гривень ближче до червня.

Гоолова асоціації заявив, що київські маршрутки виїжджають на 30% через відсутність пального та пасажиропотоку.

Нагадаємо, в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему - уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що Україна створить запас пального на декілька місяців наперед, який російські окупанти не зможуть знищити.

Наразі триває робота над вузлами перевантаження на залізниці та нестандартними логістичними маршрутами через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики. Логістика постачання пального змінилася.

Проблеми з паливом: як вирішується ця проблема

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