Из Киевского метро хотят убрать вагоны, изготовленные в России: таких 726

Из Киевского метро хотят убрать вагоны, изготовленные в России: таких 726

Киевский метрополитен планирует заменить вагоны российского производства. Из всего 821, которые сейчас эксплуатируются, таких 726.

Об этом "Сегодня" сообщила заместитель начальника метро Наталья Макогон.

"Пока идет война, мы не можем назвать точную дату полной замены вагонов российского производства, но мы не можем сейчас терять время и не думать на перспективу", — сказала Макогон.

По ее словам, с заменой подвижного состава может помочь Международная ассоциация общественного транспорта, членом которой стал "Киевский метрополитен".

Также читайте В Киеве осуществили первую трансплантацию почки во время войны

Сейчас в коммунальном предприятии планируется снять с вагонов таблички российских заводов-производителей.

Напомним, в Киеве намерены переименовать несколько станций метро. Для этого столичный метрополитен создал открытую гугл-форму, в которой свой выбор уже сделали 170 тысяч человек. Однако и с этим уже возникли проблемы.

Как живет Киев, несмотря на военное положение и потенциальные опасности

Читайте также: