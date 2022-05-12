Мэр Ирпеня показал, как выглядит город после освобождения от оккупантов (видео)

Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал, как выглядит город-герой после освобождения от российских оккупантов.
Видео 12 мая он опубликовал в Telegram.
Глава города отметил, что Ирпень – один из тех населенных пунктов Киевщины, которые потерпели наибольшее разрушение в результате российских обстрелов жилого сектора и гражданской инфраструктуры.
За месяц ожесточенных боев повреждено 70% города. 8651 городской объект поверхностно поврежден, 2738 объектов частично разрушены, 885 объектов полностью разрушены.
Напомним, Россия за сутки 11 мая обстреляла десять населенных пунктов в Донецкой области. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.
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