Поставлял попрошаек в Киев: в Хмельницком задержан торговец людьми

Когда мужчина с инвалидностью, которого рецидивист вынуждал попрошайничать в Киеве, отказался от сомнительного занятия, тот пригрозил ему физической расправой.
В Хмельницком полицейские задержали 42-летнего торговца людьми в Хмельницком. Его взяли во время передачи лица с инвалидностью заказчику, который подыскивал людей для занятия попрошайничеством в Киеве. "Продавцом" оказался хмельнитчанин, судимый ранее за кражи, грабежи и торговлю наркотиками.
Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, свои услуги он оценил в 10 тысяч гривен. При этом подозреваемый указал, что и дальше готов подыскивать граждан уязвимых категорий для занятия попрошайничеством в столице.
Когда мужчина с инвалидностью, которого рецидивист заставлял попрошайничать в Киеве, отказался от сомнительного занятия, тот пригрозил ему физической расправой.
Жителю Хмельницкого сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса – торговля людьми. Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
Напомним, в Киевской области задержан участковый офицер полиции по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки.
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