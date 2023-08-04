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В Киевской области полицейскому сообщено о подозрении в изнасиловании 10-летней девочки

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киевской области полицейскому сообщено о подозрении в изнасиловании 10-летней девочки

В Киевской области участковый насиловал 10-летнюю девочку / Фото: Прокуратура Киева

Участковый офицер совершал насильственные действия, когда девочка приходила в гости к его падчерице.

В Киевской области полицейскому сообщено о подозрении в изнасиловании 10-летней девочки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"По данным следствия, 44-летний участковый офицер полиции совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, которая приходила в гости к его падчерице", — говорится в сообщении.

До этого полицейский неоднократно заигрывал с девочкой, отправлял сообщения на личный телефон и т.д.

Правоохранитель задержан.

По месту работы и проживания задержанного проведены обыски.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на применении к подозреваемому задержанию без возможности внесения залога.

Также проверяется возможность совершения подозреваемым других преступлений против половой свободы.

В полиции Киевщины сайту ТСН.ua рассказали, что подозреваемый перевелся в Бучанский РУП ГУНП в Киевской области год назад с Луганщины. На момент совершения правонарушения на службе не состоял, ныне отстранен.

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Дата публикации
Просмотры
739
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