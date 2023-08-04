В Киевской области военные командиры насчитали себе боевые премии без выезда на фронт

Фигуранты не принимали непосредственного участия в боевых действиях.

В Киевской области СБУ и ДБР разоблачили руководителей учебного центра Нацгвардии, которые безосновательно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ДБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии ликвидировали коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

Чиновники этого заведения безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов.

Участники сделки не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен.

По данным следствия, к организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии.

Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным. Среди них – трое старших офицеров.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету.

На основании собранных доказательств руководителю учебного центра Национальной гвардии поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).

Трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

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