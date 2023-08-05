В Киеве задержали начальника военкомата за "схемы" переправки мужчин за границу

Начальник военкомата с сообщником переправили троих мужчин за границу.

В Киеве разоблачен начальник Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки, который вместе с руководителем отдела КМВА за деньги переправлял военнообязанных через границу.

Об этом сообщает ГБР и Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый вместе с начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины организовали незаконную переправку через государственную границу трех граждан. За такую услугу они получили 30 тысяч долларов.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Начальнику управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ, также занимающему должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации, сообщено о подозрении по факту незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме свыше 1,8 млн грн.

Во время незаконной схемы военнообязанными мужчинам оформлялся пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе. Сотрудники ГБР задокументировали получение сообщниками денег от нескольких военнообязанных.

Напомним, в Черновицкой области пограничники разоблачили 4 человека, которые скрывались в специально изготовленном тайнике микроавтобуса для незаконного пересечения границы.

Читайте также: