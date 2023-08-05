Постачав жебраків до Києва: у Хмельницькому затримано торговця людьми

Коли чоловік з інвалідністю, якого рецидивіст змушував старцювати в Києві, відмовився від сумнівного заняття, той пригрозив йому фізичною розправою.

У Хмельницькому поліцейські затримали 42-річного торговця людьми. Його взяли під час передачі особи з інвалідністю "замовнику", який підшукував людей для зайняття жебрацтвом у Києві. "Продавцем" виявися хмельничанин, судимий раніше за крадіжки, грабежі та торгівлю наркотиками.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі, свої послуги він оцінив у 10 тисяч гривень. При цьому підозрюваний вказав, що і надалі готовий підшуковувати громадян вразливих категорій для зайняття жебрацтвом у столиці.

Коли чоловік з інвалідністю, якого рецидивіст змушував старцювати в Києві, відмовився від сумнівного заняття, той пригрозив йому фізичною розправою.

Хмельничанину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу — торгівля людьми. Йому загрожує від трьох до восьми років тюрми. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Підозрюваний шукав громадян вразливих категорій для зайняття жебрацтвом у столиці

Нагадаємо, на Київщині затримано дільничного офіцера поліції за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

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