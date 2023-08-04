В Киевской области нашли повешенной 16-летнюю девушку: что известно

Тело девушки найдено в заброшенном здании в городе Кагарлык.
В Кагарлыке в Киевской области нашли повешенной 16-летнюю девушку.
Об этом сообщила полиция в Киевской области.
"В пятницу, 4 августа, около 14 часов в Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение об исчезновении 16-летней девушки. В результате проведенной поисковой операции было обнаружено тело в заброшенном здании в городе Кагарлык", — говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического случая.
Полиция Киевщины призывает родителей следить за досугом детей, реагировать на их проблемы и смены настроения.
Напомним, под Киевом в селе Ходосовка произошла трагедия. Во время отдыха в детском лагере в озере утонул 10-летний мальчик Иван.
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