Сальмонеллез принесли из детсада: в Деснянском районе Киева у троих детей обнаружили отравление

Все больные дети находятся на лечении в медучреждениях Киева.

В Деснянском районе Киева у троих детей обнаружено отравление. Сальмонеллез малыши принесли из детсада.

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской ЦУПХ МЗ".

По предварительной информации, все случаи заболевания, вероятно, связаны с некачественным питанием детей в заведении. В настоящее время все больные находятся на лечении в медицинских учреждениях Киева.

"Поступило три экстренных сообщения о заболевании острой кишечной инфекцией у детей, проживающих и посещающих дошкольное учебное заведение в Деснянском районе г. Киева. По результатам проведенных врачами и специалистами Центра необходимых бактериологических обследований на кишечную группу инфекций, была выделена Salmonella typhimurium. Начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией рода Salmonella. Источник возбудителя инфекции – животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади, домашняя водоплавающая птица, куры, рептилии, кошки, собаки, домашние грызуны), больные сальмонеллезом люди или здоровые бактерионосители.

Симптомы сальмонеллеза: повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

Сальмонелла устойчива к замораживанию, и может продолжать жить на пищевых продуктах в холодильнике. До больших температур сальмонеллы куда менее устойчивы: при 60°С они погибают за один час, при 80°С – за несколько минут.

Напомним, у 10 жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов 17-18 июля зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Вероятной причиной болезни могло стать употребление горожанами 15-17 июля некачественной готовой продукции в общепите Подольского района.

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