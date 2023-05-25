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Под Киевом взорвался бензовоз: погиб водитель (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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© ГСЧС
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© Андрей Небитов

При движении машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание.

Под Киевом взорвался бензовоз.

В результате взрыва погиб водитель.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов и рассказал подробности происшествия.

"Трагедия произошла около 12 часов по автодороге Харьков — Киев, возле населенного пункта Бзов, что в Броварском районе Киевщины. Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции", — сказал он.

Приблизительно за два часа спасатели ликвидировали возгорание бензовоза.

"Бензовоз съехал в кювет, где произошло возгорание 15-кубовой емкости с бензином. На месте происшествия погиб водитель бензовоза. Пожар локализован в 13:05 и полностью ликвидирован в 13:40. На месте происшествия работало 36 спасателей и 5 единиц техники", — сообщили в ГСЧС Украины.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева по улице Симферопольская горит квартира в пятиэтажке. Очевидцы пожара публиковали кадры с места происшествия в Сети.

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Дата публикации
Просмотры
3414
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