В Киеве водитель маршрутки взял пассажиров в "заложники": чем все закончилось и подробности скандала (видео)

В Киеве на Оболони произошел скандал в маршрутке из-за наличной оплаты проезда. Водитель маршрутки №180 устроил для пассажиров настоящее испытание, держа в автобусе и требуя оплаты проезда (стоимость проезда -15 гривен).

Очевидцы рассказывают, что в салон маршрутки вошли пассажиры. За проезд заплатили все, но водитель по-своему насчитал больше людей и кричал, что не все заплатили. Сказал, что не сдвинется с места, пока не заплатят. При этом он 10 минут стоял на месте, не открывал дверь, чтобы люди могли дышать свежим воздухом, так как было очень душно и жарко. Водитель также угрожал людям, что больше не будет их подбирать на остановке.

В компании перевозчика ООО "Автосервис" сайту ТСН.ua рассказали, что будут проверять изложенные пассажирами факты. Там добавляют, что люди часто стараются не платить за проезд. В то же время перевозчик признает, что водитель не должен так поступать с пассажирами.

В Киеве водитель маршрутки взял пассажиров в "заложники"

Версия от перевозчика: люди не платили и ругались водителя

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА говорят, что случай с маршруткой №180 приобрел общественный резонанс, перевозчик им доложил о проверке изложенных фактов.

"Представители компании перевозчика говорят, что в салон маршрутки №180 зашли 13 пассажиров, из них только 8 оплатило проезд. Водитель попросил передавать средства за проезд. Один из пассажиров начал себя неадекватно вести, отрицательно высказываться к водителю. Водитель остановился и еще раз попросил заплатить "Он стоял не 10, а до 3-х минут. За проезд ему деньги так и не передали. Он поехал по маршруту, чтобы не сбиваться с графика. А люди продолжали ему ругать", — рассказывают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Водитель заработал выговор

Там добавляют, что руководство компании перевозчика провело с водителем разъяснительную работу, он получил выговор. Его предупредили, что в случае повторения такой ситуации он может быть уволен с работы. Водитель не имел права так обращаться с пассажирами.

На вопрос, перейдет ли маршрут №180 на бесконтактную оплату проезда, в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА ответили так:

"Пока КП "ГИОЦ" только тестирует систему оплаты проезда в маршрутках. Конечно, мы работаем над тем, чтобы все частные перевозчики переходили на электронную систему оплаты и присоединялись к АСОП (автоматизированная система оплаты проезда), мы только начали над этим работать. В перспективе все частные перевозчики должны перейти на безналичную оплату проезда, в том числе, и перевозчик, работающий на маршруте №180", — рассказали в департаменте.

Напомним, что прокуратура Киева подтвердила наркотическое опьянение у депутатки, сбившей пешеходку на переходе.

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