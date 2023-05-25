Ночная атака Киева: силы ПВО уничтожили все цели

В ночь на четверг, 25 мая, россияне 12-й раз за месяц атаковали столицу Украины. В этот раз они использовали иранские дроны "Shahed". Силы ПВО сбили все цели.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Атака была массированая. Враг продолжает использовать тактику нападения в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов. Так армия Кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО. Украинские ангелы неба не дали шансов агрессору. Все обнаруженные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны", — говорится в сообщении

В настоящее время данные оперативной сводки обновляются и уточняются. Воздушная тревога продолжалась в Киеве более 3 часов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве и Львовской области раздались взрывы.

Напомним, в вечернем обращении 24 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, власть которого присылает россиянам дроны-камикадзе Shahed для террора мирного украинского населения.