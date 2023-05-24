Цены на черешню в Киеве бьют рекорды: самая дорогая – 1200 грн/кг

Жители столицы рассказывают, что не покупают черешню и не планируют из-за дороговизны.

Стоимость черешни на рынках Киева достигает 750-1200 гривен за килограмм, и жители столицы пока не очень охотно покупают этот фрукт.

Об этом идет речь в сюжете телеканала "Киев".

"Черешня вот – 850 (грн – ред.) – килограмм. Закупка, понятно, что немного дешевле. Это Одесса: есть такое село Николаевка-1, Николаевка вторая. Вот там клубника, все это есть", – рассказала одна из продавщиц.

Также читайте Цены на лук будут расти: к чему готовиться украинцам

Торговцы ягодами и фруктами в Киеве рассказывают, что мало кто у них покупает черешню.

"Черешню не покупают люди. Она дорогая", – сказал продавец.

Сами жители столицы тоже говорят, что не планируют покупать черешни из-за их высокой стоимости.

"Нет, сейчас не буду покупать. Но я вам скажу, что у нас юса сейчас нет, откуда привозили. То, что так дорого, ну что делать? Сейчас все подорожало", – рассказала местная жительница.

Напомним, за год в Украине цены на продукты выросли на 21,7%. Больше всего подорожали яйца – на 129,3%.

Читайте также: