Оправдывал агрессию РФ: в Киеве сообщено о подозрении организатору крестных ходов РПЦ (фото)

Подозреваемый под стенами Лавры как православный активист давал интервью СМИ, во время которого продвигал пророссийские взгляды и оправдывал вооруженную агрессию России.

В Киеве сообщили о подозрении организатору крестных ходов РПЦ, который оправдывал агрессию РФ.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину житель Киевщины распространял на пророссийском YouTube-канале "Святая Русь" видеозаписи с высказываниями, содержащими оправдывание вооруженной агрессии России против Украины. Он признавал правомерной временную оккупацию части территории Украины.

Эти видеозаписи были доступны для неограниченного круга зрителей.

Кроме того, 31 марта 2023, находясь возле Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, подозреваемый в качестве "православного активиста" давал интервью представителю СМИ, во время которого продвигал пророссийские взгляды и оправдывал вооруженную агрессию РФ.

Также подозреваемый известен как один из организаторов крестных ходов в Украине, в ходе которых прославлял РПЦ.

Выводами судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания подозреваемого в опубликованных материалах носят пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации части или всей территории Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 214 тыс. 720 грн.

Напомним, СБУ разоблачила пророссийского блоггера-участника провокаций в Киево-Печерской лавре.