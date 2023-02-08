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Под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб

Фото: Полиция Киевской области

Родители только через три часа заметили, что ребенок пропал.

В поселке Белогородка под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Его тело в воде обнаружили спасатели.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Трагедия произошла 7 февраля. В Бучанское управление полиции обратилась мама мальчика и сообщила, что ребенок пропал.

"Мальчик ушел из дома в 15:30, и только через три часа родители обнаружили, что ребенок пропал. Тело ученика третьего класса нашли под льдом местного водоема", — рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Как установили правоохранители, ребенок решил поскользить на льду и провалился.

Напомним, 45-летний мужчина с пятимесячным младенцем в коляске провалились под лед в Днепре. Они попали в воду на значительном расстоянии от берега. На их спасение бросились местный рыбак и полицейские, прибывшие по вызову.

В Нововолынске чудом спасли провалившихся под лед детей

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Дата публикации
Просмотры
589
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