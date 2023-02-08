Родители только через три часа заметили, что ребенок пропал.
В поселке Белогородка под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Его тело в воде обнаружили спасатели.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
Трагедия произошла 7 февраля. В Бучанское управление полиции обратилась мама мальчика и сообщила, что ребенок пропал.
"Мальчик ушел из дома в 15:30, и только через три часа родители обнаружили, что ребенок пропал. Тело ученика третьего класса нашли под льдом местного водоема", — рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.
Как установили правоохранители, ребенок решил поскользить на льду и провалился.
Напомним, 45-летний мужчина с пятимесячным младенцем в коляске провалились под лед в Днепре. Они попали в воду на значительном расстоянии от берега. На их спасение бросились местный рыбак и полицейские, прибывшие по вызову.
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