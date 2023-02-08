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Під Києвом 11-річний хлопчик провалився під кригу та загинув

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Під Києвом 11-річний хлопчик провалився під кригу та загинув

Фото: Поліція Київської області

Батьки лише через три години помітили, що дитина зникла.

У селищі Білогородка під Києвом 11-річний хлопчик провалився під кригу та загинув. Його тіло у воді знайшли рятувальники.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Трагедія сталася 7 лютого. До Бучанського управління поліції звернулася мати хлопчика та повідомила, що дитина зникла.

"Хлопчик пішов з дому о 15:30, і лише через три години батьки виявили, що дитина зникла. Тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми", - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як встановили правоохоронці, дитина вирішила поковзати на кризі та провалилася.

Нагадаємо, 45-річний чоловік з п'ятимісячним немовлям у візочку провалилися під лід на Дніпрі. Вони потрапили у воду на значній відстані від берега. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка та поліцейські, які прибули на виклик. 

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Дата публікації
Перегляди
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