Батьки лише через три години помітили, що дитина зникла.

У селищі Білогородка під Києвом 11-річний хлопчик провалився під кригу та загинув. Його тіло у воді знайшли рятувальники.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Трагедія сталася 7 лютого. До Бучанського управління поліції звернулася мати хлопчика та повідомила, що дитина зникла.

Також читайте У Києві знесуть пам’ятники Ватутіну і Чкалову

"Хлопчик пішов з дому о 15:30, і лише через три години батьки виявили, що дитина зникла. Тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми", - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як встановили правоохоронці, дитина вирішила поковзати на кризі та провалилася.

Нагадаємо, 45-річний чоловік з п'ятимісячним немовлям у візочку провалилися під лід на Дніпрі. Вони потрапили у воду на значній відстані від берега. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка та поліцейські, які прибули на виклик.

У Нововолинську дивом врятували дітей, які провалилися під кригу

Читайте також: