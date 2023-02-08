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У Києві знесуть пам’ятники Ватутіну і Чкалову

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Києві знесуть пам’ятники Ватутіну і Чкалову

Фото: УНІАН

Міністерство культури дозволило демонтаж.

В Києві знесуть пам’ятники радянському льотчик Валерію Чкалову і генералу Миколі Ватутіну. Міністерство культури дозволило їх демонтувати.

Про це повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

"Нарешті Мінкульт дав погодження на демонтаж пам’ятників Ватутіна та Чкалова у Києві… Все буде!", - написав депутат.

До слова, пам'ятник Ватутіну розміщений у Маріїнському парку, а пам'ятник Чкалову - на вулиці Олеся Гончара. 

Нагадаємо, раніше в Києві пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну на проспекті Перемог змінив свій зовнішній вигляд. Невідомі активісти одягли на нього целофановий пакет і прикріпили листок із портретом українського письменника Михайла Коцюбинського

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Перегляди
22
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