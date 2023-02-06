Фотограф з Київщини, який працював на святах в дитсадках, виготовляв дитяче порно: його засудили

Житель Київщини користуючись довірою вихователів вербував малолітніх дівчат з метою їх експлуатації в дитячій порнографії. Його засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

"Прокурор довів, що упродовж 2013-2020 років фотограф, який працював на святах в дитсадках в одному з міст Київської області, користуючись довірою вихователів, залишався наодинці з малолітніми дівчатками. За весь час чоловік виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів дитячої порнографії", - йдеться у повідомленні.

Засуджений також використовував вразливий стан малолітніх дітей для експлуатації в порноіндустрії. Ба-більше, платив дівчаткам за ці послуги від 100 до 300 грн. Загалом від рук кривдника потерпіли 43 дитини.

"На підставі вироку суду відомості щодо громадянина підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб. За клопотанням прокурора, вилучену у засудженого чисельну комп’ютерну техніку та фото обладнання конфісковано в дохід держави для потреб Збройних Сил України", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, у Полтавській області влітку минулого року жінка через ревнощі облила бензином і підпалила знайому свого чоловіка. За рішенням суду жінку ув'язнили на шість років. До набуття вироком законної сили підозрювана перебуватиме під домашнім арештом

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