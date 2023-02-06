"Для невисоких": у Києві здають крихітну "квартиру" за 4,3 тисячі гривень (фото)

У Києві здають приміщення площею 12 квадратних метрів за 4 300 гривень на місяць. У "маленькій студії", як її називає власник, є вся необхідна для життя техніка та меблі. Однак житло підійде тільки для невисоких через низьку стелю.

Оголошення розміщене на сайті ОLX.ua.

Приміщення розташоване на території приватного сектора у Голосіївському районі, в районі проспекту Науки. До метро - 10 хвилин на автобусі, зазначає власник Олександр.

Фото: OLX

Фото: OLX

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"Добре підійде для самотнього самітника, що цінує здоровий спосіб життя, природу та усамітнення. Приміщення невелике. Як недолік відзначу, що стеля низька, і людині високого зросту користуватися сантехнічним куточком може бути некомфортно. А так є все. Це все – на фотографіях", – пише власник.

Він зазначає, що за опалення та воду платити не треба. З комунальних послуг – тільки електроенергія по лічильнику.

"Понад 200 грн рідко в кого виходило. На жаль, практика підказує, що за порядок у приміщенні та збереження техніки доводиться брати заставу – 2000 грн", – додає власник.

Фото: OLX

Фото: OLX

Зазначимо, що ціни на оренду квартир у Києві на початку 2023 року знову впали. За словами столичного рієлтора, мінімальна вартість наразі становить близько 5 000 грн. Середня оренда 1-кімнатної квартири – 8 000 грн.

Опис до оголошення / Фото: OLX

Фото: OLX

Фото: OLX

Фото: OLX

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