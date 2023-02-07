Напав на дітей та стріляв у перехожого: дебоширу загрожує до 7 років ув’язнення (відео)

Поліція Київщини затримала хулігана, який брутально поводився з дітьми і на зауваження перехожих відповів пострілами.

У місті Біла Церква Київської області цими днями трапився інцидент, під час якого 25-річний чоловік напав на двох дітей, одного з яких схопив і тягнув за вухо. Коли двоє перехожих зробили зауваження дебоширу, він дістав зброю та здійснив близько п'яти пострілів у напрямку одного із них.

Про це повідомили в поліції Київської області,

Внаслідок стрілянини потерпілий отримав вогнепальне поранення руки. Ще одна куля дивом не травмувала ногу, а пошкодила ґаджет, який знаходився у кишені чоловіка.

“Поліцейські Київщини затримали стрільця та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Зброю вилучили”, — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Слідчі, за фактом хуліганства та під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за ч.4 ст.296 ККУ. Санція цієї статті передбачає до 7 років ув‘язнення.

Нагадаємо, у Голосіївському районному суді Києва почали судити трьох молодиків (всім – трохи більше 20 років), яких обвинувачують в побитті до смерті 47-річного киянина Олександра Дембіцького.

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