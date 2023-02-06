"Для невысоких": в Киеве сдают крошечную "квартиру" за 4,3 тысячи гривен (фото)

В Киеве сдают помещение площадью 12 квадратных метров в 4 300 гривен в месяц. В "маленькой студии", как ее называет владелец, есть вся необходимая для жизни техника и мебель. Однако жилье подойдет только для невысоких из-за низкого потолка.

Объявление размещено на сайте ОLX.ua.

Помещение расположено на территории частного сектора в Голосеевском районе, в районе проспекта Науки. До метро – 10 минут на автобусе, отмечает владелец Александр.

Фото: OLX

Фото: OLX

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"Хорошо подойдет для одинокого отшельника, ценящего здоровый образ жизни, природу и уединение. Помещение небольшое. Как недостаток отмечу, что потолок низкий, и человеку высокого роста пользоваться сантехническим уголком может быть некомфортно. А так есть все. Это все – на фотографиях", – пишет владелец.

Он отмечает, что за отопление и воду не надо платить. Из коммунальных услуг – только электроэнергия по счетчику.

"Свыше 200 грн редко у кого получалось. К сожалению, практика подсказывает, что за порядок в помещении и хранении техники приходится брать залог – 2000 грн", – добавляет владелец.

Фото: OLX

Фото: OLX

Отметим, что цены на аренду квартир в Киеве в начале 2023 года снова упали. По словам столичного риелтора, минимальная стоимость составляет около 5 000 грн. Средняя аренда 1-комнатной квартиры – 8 000 грн.

Описание к объявлению / Фото: OLX

Фото: OLX

Фото: OLX

Фото: OLX

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