Напал на детей и стрелял в прохожего: дебоширу грозит до 7 лет заключения (видео)

Полиция Киевщины задержала хулигана, который грубо обращался с детьми и на замечания прохожих ответил выстрелами.

В городе Белая Церковь Киевской области на днях произошел инцидент, во время которого 25-летний мужчина напал на двоих детей, одного из которых схватил и тянул за ухо. Когда двое прохожих сделали замечание дебоширу, он достал оружие и произвел около пяти выстрелов в направлении одного из них.

Об этом сообщили в полиции Киевской области,

В результате стрельбы пострадавший получил огнестрельное ранение руки. Еще одна пуля чудом не травмировала ногу, а повредила гаджет, находившийся в кармане мужчины.

"Полицейские Киевщины задержали стрелка и доставили в изолятор временного содержания. Оружие изъяли”, — сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Следователи, по факту хулиганства и под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.4 ст.296 УКУ. Санция этой статьи предусматривает до 7 лет заключения.

Напомним, в Голосеевском районном суде Киева начали судить трех молодых людей (всем — чуть больше 20 лет), обвиняемых в избиении до смерти 47-летнего киевлянина Александра Дембицкого.

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