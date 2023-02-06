Изготовлял детскую порнографию: фотографа из Киевщины приговорили к 9 годам

Житель Киевщины вербовал малолетних девушек с целью их эксплуатации в детской порнографии. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Прокурор доказал, что на протяжении 2013-2020 годов фотограф, работавший на праздниках в детсадах в одном из городов Киевской области, пользуясь доверием воспитателей, оставался один на один с малолетними девочками. За все время мужчина изготовил около 10 тысяч фото и видео файлов детской порнографии", – говорится в сообщении.

Осужденный также использовал уязвимое состояние малолетних детей для эксплуатации в порноиндустрии. Более того, платил девочкам за эти услуги от 100 до 300 грн. Всего от рук обидчика пострадали 43 ребенка.

"На основании приговора суда сведения о гражданине подлежат внесению в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц. По ходатайству прокурора, изъятую у осужденного численную компьютерную технику и фото оборудование конфисковано в доход государства для нужд Украины", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в Полтавской области летом прошлого года женщина из-за ревности облила бензином и подожгла знакомую своего мужа. По решению суда женщину заключили в тюрьму на шесть лет. До вступления приговора в законную силу подозреваемая будет находиться под домашним арестом.

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