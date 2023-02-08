В Киеве снесут памятники Ватутину и Чкалову

В Киеве снесут памятники советскому летчику Валерию Чкалову и генералу Николаю Ватутину. Министерство культуры разрешило их демонтировать.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

"Наконец-то Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Ватутина и Чкалова в Киеве… Все будет!", — написал депутат.

Кстати, памятник Ватутину расположен в Мариинском парке, а памятник Чкалову — на улице Олеся Гончара.

Напомним, ранее в Киеве памятник российскому поэту Александру Пушкину на проспекте Побед изменил свой внешний вид. Неизвестные активисты надели на него целлофановый пакет и прикрепили листок с портретом украинского писателя Михаила Коцюбинского

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