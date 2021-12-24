Под Борисполем таксист влетел в грузовик, пострадала пассажирка: фото

Водитель такси, управляя автомобилем Нyundai Аvante, не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ.
Под Борисполем таксист влетел в грузовик. В результате ДТП пострадала пассажирка.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
"23 декабря около 18 часов вблизи автодороги М-03 между селами Чубинское и Большая Александровка, 32-летний водитель такси из Киева, управляя автомобилем Нyundai Аvante не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ, под управлением 36-летнего жителя Борисполя", — говорится в сообщении полиции.
В результате столкновения 25-летняя пассажирка автомобиля такси получила телесные повреждения, она госпитализирована в Бориспольскую больницу для оказания медицинской помощи.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Бориспольского РУП. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Уважаемые водители, будьте осторожны, на дорогах возможна гололедица и мокрый снег. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и жизнь участников дорожного движения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.
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