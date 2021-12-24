В Киеве на 17-м этаже вспыхнула квартира: жильцов эвакуировали (фото)

Жертв и пострадавших нет.

В Киеве ночью вспыхнула квартира на 17-м этаже на улице Оноре Де Бальзака, 14.

Об этом 24 декабря рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

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Известно, что сообщение спасателям о пожаре в 18-этажном доме поступило в 03:26. Его удалось ликвидировать в 04:20. В результате пожара в квартире сгорела мебель, личные вещи, бытовая техника, оконные рамы, закопчены стены и потолок. В квартире никого не было.

Во время тушения спасатели эвакуировали девять человек, среди них один ребенок. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

Управление ГСЧС Киева

Управление ГСЧС Киева

Управление ГСЧС Киева

Напомним, что в Днепре из-за электрокара сгорел двухэтажный дом. Теслу заряжали в гараже, когда вдруг вспыхнул пожар. Огонь стремительно охватил первый этаж здания.

Новости Днепра: из-за электрокара сгорел двухэтажный дом

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