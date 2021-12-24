Під Борисполем таксист влетів у вантажівку, постраждала пасажирка: фото

Під Борисполем таксист влетів у вантажівку, постраждала пасажирка: фото

Водій таксі, керуючи автомобілем Нyundai Аvante, не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з автомобілем ГАЗ.

Під Борисполем таксист влетів у вантажівку. В результаті ДТП постраждала пасажирка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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"23 грудня близько 18-ї години поблизу автошляху М-03 між селами Чубинське та Велика Олександрівка 32-річний водій таксі з Києва, керуючи автомобілем Нyundai Аvante, не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з автомобілем ГАЗ під кермуванням 36-річного мешканця Борисполя", - йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок зіткнення 25-річна пасажирка автомобіля таксі отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група Бориспільського РУП. Правоохоронці встановлюють обставини події.

"Шановні водії, будьте обережні, на дорогах можлива ожеледиця та мокрий сніг. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Бережіть себе та життя учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві водій на Hyundai влетів просто у ялинковий базар.

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