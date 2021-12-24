В Киеве из-за технического сбоя невозможно купить билеты в транспорте: как доехать

В Киеве из-за технического сбоя невозможно купить билеты в транспорте: как доехать

Контроллеры штрафовать не будут.

В Киеве из-за технического сбоя в дата-центре невозможно купить билеты в общественном транспорте. Пока можно воспользоваться только билетами, которые были куплены ранее, или оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

Об этом 24 декабря сообщили в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр".

Уточняется, что временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении.

"В транспорте вы можете воспользоваться билетами и поездками, которые приобрели заранее. А мы предупредили контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве после нового года возрастут тарифы на воду. Скорректированные тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу будут касаться 45 водоканалов.