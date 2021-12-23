В Киеве пес сорвался с поводка, побежал через шесть полос проспекта и попал под колеса внедорожника

Пришлось перекрывать движение по проспекту Победы, чтобы спасти четвероногого.
В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП.
Семья с ребенком выгуливала собаку рядом с парком КПИ. В какой-то момент пес сорвался с поводка и решил пересечь шесть полос проспекта. Но попал под колеса джипа.
Об этом сообщила Муниципальная стража Киева.
Собака осталась лежать на проезжей части.
"Не медля, перекрыли движение, связались с владельцами. Пес поехал к ветеринару, самостоятельно передвигаться не может — подозрение на сломанные лапы", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.
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